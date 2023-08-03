Артистка вкотре довела, що у будь-якому віці можна виглядати неперевершено. Головне – любити себе, дбати про себе та тіло, завжди обирати себе.

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Джей Ло позувала в мереживній білизні

Улюблениця мільйонів звабливо позувала у гримерній. Джей Ло постала перед камерою у мереживному напівпрозорому комплекті синього кольору, що складався з бюстгальтера та крихітних трусиків. Вбрання ідеально підкреслило апетитну фігуру зірки.

На плечах у Лопес був легкий халатик, волосся вона зібрала у недбалу зачіску, а на обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках, яким підкреслила природну красу.

Дженніфер Лопес в еротичній білизні / Фото з інстаграму зірки

За сторінкою Джей Ло в інстаграмі стежать понад 250 мільйонів користувачів мережі. У коментарях вони активно обговорюють серію цих пікантних знімків і засипають виконавицю компліментами.