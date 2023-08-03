Артистка еще раз доказала, что в любом возрасте можно выглядеть неотразимо. Главное – любить себя, заботиться о себе и теле, всегда выбирать себя.
Здесь горячо 10 чувственных треков для страстного секса
Джей Ло позировала в кружевном белье
Любительница миллионов обольстительно позировала в гримерной. Джей Ло предстала перед камерой в кружевном полупрозрачном комплекте синего цвета, состоящего из бюстгальтера и крошечных трусиков. Наряд идеально подчеркнул аппетитную фигуру звезды.
На плечах у Лопес был легкий халатик, волосы она собрала в небрежную прическу, а на лице сделала макияж в чудесных оттенках, которым подчеркнула естественную красоту.
Дженнифер Лопес в эротическом белье / Фото из инстаграмма звезды
За страницей Джей Ло в инстаграмме следят более 250 миллионов пользователей сети. В комментариях они активно обсуждают серию этих пикантных снимков и засыпают исполнительницу комплиментами.
- "54? Разве можно быть такой горячей?"
- "Хочу выглядеть так в свои 30!"
- "Я влюбляюсь в твои фотографии!"
- "Королева".
- "Ты для меня – целый мир!"