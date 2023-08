У такому випадку задоволення гарантоване. 24 Канал підготувати добірку хітів від світових артистів, які додадуть вашій ночі романтики та шаленої пристрасні. Під ці треки насолода та кохання – забезпечені.

Тут гаряче 7 романтичних фільмів Netflix, які варто подивитися з коханою людиною

Музика для сексу: пристрасний плейлист

Jeremih – All The Time: дивіться відео онлайн

Everybody Loves An Outlaw – I See Red: дивіться відео онлайн

The Weeknd – Earned It: дивіться відео онлайн

I Put A Spell On You: слухайте пісню онлайн

Love Is a Bitch: слухайте пісню онлайн

Michele Morrone – Watch me burn: слухайте пісню онлайн

Tom Odell – Can't Pretend: дивіться відео онлайн

Sam Tinnesz – Play With Fire feat. Yacht Money: слухайте пісню онлайн

Jennifer Lopez & Maluma – Pa' Ti + Lonely: дивіться відео онлайн