24 Канал склав добірку фільмів, які пари найчастіше обирають для перегляду на стрімінгу. Від найсмішніших комедій до сильних романтичних історій – на Netflix є все, що вам потрібно. Романтичного вечора!
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7 романтичних фільмів Netflix, які варто подивитися з коханою людиною
"Пурпурові серця"
Пікантна мелодрама про талановиту музикантку та морським піхотинцем, між якими спалахує іскра. За сюжетом, спершу вони мусять вдавати закоханих, але доля закохує їх одне в одного.
"Пурпурові серця": дивіться трейлер
"Крізь моє вікно"
Екранізація молодіжного бестселера Аріани Ґодой. Ракель вже давно палко закохана у свого сусіда, але з часом це почуття переросло в щось більше, особливо коли вона відчула взаємність з його боку. І хоч його родина це не підтримує, він не зміг відмовитися від кохання.
"Крізь моє вікно": дивіться трейлер
"Крізь моє вікно: Розділені морем"
Друга частина популярного фільму, в якому Арес і Ракель провели рік поодинці. Зустріч на пляжі обіцяє бути спекотною. Чи зможе кохання перемогти всі перешкоди, включаючи дружні флірти або нові внутрішні сумніви?
"Крізь моє вікно: Розділені морем": дивіться трейлер
"Сьогодні спиш зі мною"
Романтична драма, яка розповідає про те, як у шлюбі журналістки втрачається пристрасть, і вона опиняється перед нелегким вибором: чи віддатися своєму люблячому чоловікові, який віддалився від неї, або відновити стосунки з молодим колишнім хлопцем, що несподівано повернувся в її життя?
"Сьогодні спиш зі мною": дивіться трейлер
"Небезпечні зв'язки"
У новій школі в Біарріці Селена, дівчина з гострим розумом, незбагненно закохується в Трістана. Зовсім не здогадуючись про те, який жорстокий план задумав цей хлопець разом з популярною королевою соціальних мереж, Ванессою.
"Небезпечні зв'язки": дивіться трейлер
"Будка поцілунків"
Мелодрама за мотивами роману, який Бет Ріклз написала у 15 років. Перший поцілунок Ель стає причиною забороненого роману, що може зруйнувати дружбу дівчини з її найкращим другом.
"Будка поцілунків": дивіться трейлер
"Переконай мене"
Романтична комедія про легковажну, але амбітну журналістку. За сюжетом, дві бабусі втручаються в життя своїх дорослих онуків і влаштовують їм "випадкову" зустріч, яка розпалює давні почуття та старі конфлікти.
"Переконай мене": дивіться трейлер