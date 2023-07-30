24 Канал составил подборку фильмов, которые пары чаще всего выбирают для просмотра на стриминге. От самых смешных комедий до сильных романтических историй – на Netflix есть все, что вам нужно. Романтический вечер!

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7 романтических фильмов Netflix, которые стоит посмотреть с любимым человеком

"Пурпурные сердца"

Год: 2022

Возрастные ограничения: 13+

Жанр: мелодрама

В ролях: София Карсон, Николас Галицын, Чоузен Джейкобс

Пикантная мелодрама о талантливой музыкантке и морском пехотинце, между которыми вспыхивает искра. По сюжету, сначала они должны притворяться влюбленными, но судьба влюбляет их друг в друга.

"Пурпурные сердца": смотрите трейлер

"Из моего окна"

Год: 2022

Возрастные ограничения: 16+

Жанр: мелодрама

В ролях: Клара Галле, Хулио Пенья Фернандес, Гильермо Лашерас

Экранизация молодежного бестселлера Арианы Годой. Ракель уже давно горячо влюблена в своего соседа, но со временем это чувство переросло во что-то большее, особенно когда она почувствовала взаимность с его стороны. И хотя его семья этого не поддерживает, он не смог отказаться от любви.

"Из моего окна": смотрите трейлер

"Из моего окна: Разделенные морем"

Год: 2023

Возрастные ограничения: 16+

Жанр: мелодрама

В ролях: Клара Галле, Хулио Пенья Фернандес, Гильермо Лашерас

Вторая часть популярного фильма, в котором Арес и Ракель провели год в одиночку. Встреча на пляже обещает быть жаркой. Сможет ли любовь победить все препятствия, включая дружеские флирты или новые внутренние сомнения?

"Из моего окна: Разделенные морем": смотрите трейлер

"Сегодня спишь со мной"

Год: 2023

Возрастные ограничения: 16+

Жанр: драма

В ролях: Рома Гонсеровская, Войцех Зелинский, Мацей Мусял

Романтическая драма, рассказывающая о том, как в браке журналистки теряется страсть, и она оказывается перед нелегким выбором: отдаться ли своему любящему удалившемуся мужчине или восстановить отношения с молодым бывшим парнем, неожиданно вернувшимся в ее жизнь?

"Сегодня спишь со мной": смотрите трейлер

"Опасные связи"

Год: 2022

Возрастные ограничения: 16+

Жанр: драма

В ролях: Симон Рероль, Паола Локателли, Элла Пеллегрини, Элоиза Жанжо

В новой школе в Биаррике Селена, девушка с острым умом, непостижимо влюбляется в Тристана. Совершенно не догадываясь о том, какой жестокий план задумал этот парень вместе с популярной королевой социальных сетей, Ванессой.

"Опасные связи": смотрите трейлер

"Будка поцелуев"

Год: 2018

Возрастные ограничения: 13+

Жанр: мелодрама

В ролях: Джои Кинг, Джоэл Кортни, Джейкоб Элорди

Мелодрама по мотивам романа, написанного Бет Риклзом в 15 лет. Первый поцелуй Эль становится причиной запретного романа, который может разрушить дружбу девушки с ее лучшим другом.

"Будка поцелуев": смотрите трейлер

"Убеди меня"

Год: 2023

Возрастные ограничения: 13+

Жанр: мелодрама

В ролях: Айча Айшин Туран, Экин Коч, Зеррин Сюмер Тунчсав

Романтическая комедия о легкомысленной, но амбициозной журналистке. По сюжету, две бабушки вмешиваются в жизнь своих взрослых внуков и устраивают им "случайную" встречу, разжигающую давние чувства и старые конфликты.

"Убеди меня": смотрите трейлер