24 Канал составил подборку фильмов, которые пары чаще всего выбирают для просмотра на стриминге. От самых смешных комедий до сильных романтических историй – на Netflix есть все, что вам нужно. Романтический вечер!
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7 романтических фильмов Netflix, которые стоит посмотреть с любимым человеком
"Пурпурные сердца"
Пикантная мелодрама о талантливой музыкантке и морском пехотинце, между которыми вспыхивает искра. По сюжету, сначала они должны притворяться влюбленными, но судьба влюбляет их друг в друга.
"Пурпурные сердца": смотрите трейлер
"Из моего окна"
Экранизация молодежного бестселлера Арианы Годой. Ракель уже давно горячо влюблена в своего соседа, но со временем это чувство переросло во что-то большее, особенно когда она почувствовала взаимность с его стороны. И хотя его семья этого не поддерживает, он не смог отказаться от любви.
"Из моего окна": смотрите трейлер
"Из моего окна: Разделенные морем"
Вторая часть популярного фильма, в котором Арес и Ракель провели год в одиночку. Встреча на пляже обещает быть жаркой. Сможет ли любовь победить все препятствия, включая дружеские флирты или новые внутренние сомнения?
"Из моего окна: Разделенные морем": смотрите трейлер
"Сегодня спишь со мной"
Романтическая драма, рассказывающая о том, как в браке журналистки теряется страсть, и она оказывается перед нелегким выбором: отдаться ли своему любящему удалившемуся мужчине или восстановить отношения с молодым бывшим парнем, неожиданно вернувшимся в ее жизнь?
"Сегодня спишь со мной": смотрите трейлер
"Опасные связи"
В новой школе в Биаррике Селена, девушка с острым умом, непостижимо влюбляется в Тристана. Совершенно не догадываясь о том, какой жестокий план задумал этот парень вместе с популярной королевой социальных сетей, Ванессой.
"Опасные связи": смотрите трейлер
"Будка поцелуев"
Мелодрама по мотивам романа, написанного Бет Риклзом в 15 лет. Первый поцелуй Эль становится причиной запретного романа, который может разрушить дружбу девушки с ее лучшим другом.
"Будка поцелуев": смотрите трейлер
"Убеди меня"
Романтическая комедия о легкомысленной, но амбициозной журналистке. По сюжету, две бабушки вмешиваются в жизнь своих взрослых внуков и устраивают им "случайную" встречу, разжигающую давние чувства и старые конфликты.
"Убеди меня": смотрите трейлер