Любимица миллионов продемонстрировала роскошную фигуру без нижнего белья. Смелые кадры изрядно взбудоражили воображение пользователей сети.

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Эротические фото Даши Квитковой

Инфлюэнсерка предстала перед камерой в пикантном образе – полупрозрачной блестящей накидке. Под таким нарядом не было нижнего белья, поэтому обнаженную грудь Даша прикрывала рукой. Такой look эффектно завершили вечерний макияж и прическа – волосы Квиткова собрала в элегантный хвост.

Цветы роскошно. Опасно. Безудержно. Цвети медленно. Как тебе вздумается. Только апрель,

– написала Даша под горячими кадрами.

Жаркая фотосессия Даши Квитковой / Фото из инстаграмма блоггерки

К слову От "Холостяка" до звездной мамочки и бизнесвумен: как менялась Даша Квиткова

За беременность Даша Квиткова набрала 20 килограммов – до этого она весила 54. Однако для звезды было главное, чтобы малыш родился здоровым. После того как блоггерка стала мамой, прошла все необходимые обследования и начала худеть с помощью специалистов. Ей удалось сбросить более 30 килограммов.

На собственном примере звездная мамочка показала, что нет невозможного. Женское тело – невероятное. И если все делать правильно, то можно добиться любого результата. Главное постоянно работать над собой, ведь после похудения Даша не остановилась и поддерживает соблазнительную форму.

Она регулярно занимается спортом, правильно питается. Девушке удалось достичь своей минимальной цифры на весах – 48 килограммов. Однако после этого Даша принялась набирать вес с помощью мышц. В своем блоге Квиткова подробно рассказывает и показывает свой путь, вдохновляет других девушек, является примером для многих. Это подтверждают комментарии под ее новым откровенным постом.