24-летняя девушка на собственном примере показывает, что женщина может добиться всего, чего пожелает. После родов Даше удалось похудеть более чем на 30 килограммов, она пропагандирует занятия спортом, рациональное питание и любовь к себе. Многие поклонники отмечают, что развод с Никитой Добрыниным пошел Квитковой на пользу.
К теме В полупрозрачной накидке с обнаженной грудью: Даша Квиткова взбудоражила сеть откровенными фото
Всеми месседжами Даша делится в личном инстаграмм-блоге, за которым следят 1,8 миллиона пользователей сети. Там Квиткова публикует life-контент, спортивные тренировки, рассказывает свои мысли, а также распространяет жаркие фотографии, мгновенно взбудораживающие сеть.
24 Канал собрал самые соблазнительные фотографии блоггерки, которые больше всего понравились ее подписчикам.
Сексуальные фото Даши Квитковой
Соблазнительная фотосессия Даши Квитковой / Фото с инстаграмма блоггерки
Соблазнительная фотосессия Даши Квитковой / Фото с инстаграмма блоггерки
Даша Квиткова позирует топлесс / Фото с инстаграмма блоггерки
Даша Квиткова прикрыла обнаженную грудь руками / Фото из инстаграмма блоггерки
Соблазнительная Даша Квиткова / Фото с инстаграмма блоггерки
Даша Квиткова в Майами / Фото с инстаграмма блоггерки
Даша Квиткова в Майами / Фото с инстаграмма блоггерки
Откровенная фотосессия Даши Квитковой / Фото с инстаграмма блоггерки
Даша Квиткова в купальнике / Фото с инстаграмма блоггерки
Даша Квиткова позирует топлесс на отдыхе / Фото с инстаграмма блоггерки
В комментариях под такими постами поклонники засыпают Квиткову комплиментами.
- "Изысканно, элегантно и сексуально".
- "Тот случай, когда развод пошел на пользу".
- "Пример и мотивация!"
- "Ну все, это поджог!"
- "Как расцвела!"
- "Вы просто идеал женственности!"
- "Очень красиво, нежно и чувственно!"