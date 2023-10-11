Сексуальне життя партнера розкриває внутрішні відчуття. Знаючи про нього ви можете урізноманітнити та зміцнити свої стосунки зараз. Утім, варто дотримуватися деяких правил.

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Перетворюйте червоні прапорці на зелені

"Скільки в тебе було партнерів" – таке питання дуже часто кортить поставити своєму партнеру. Але про зміцнення стосунків чи розкриття інтимної сторони другої половинки тут аж ніяк не йдеться. Щоб перетворити цей червоний прапорець на зелений, зверніть увагу на наступні питання:

розкажи про свої найбільш хвилюючі сексуальні враження;

які були улюблені моменти і чим вони особливі;

що тебе сексуально приваблює в інших та колишніх;

як почалися твої сексуальні стосунки.

Важливо пам'ятати: мета цієї розмови не зібрати дані про колишніх, а зрозуміти яким був партнер у цих стосунках.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



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Обговорення сексуальних історій може викликати три негативні реакції: осуд, ревнощі, неадекватність (наприклад, хтось із партнерів може хвилюватися, що колишні в чомусь були кращі).

У такому разі спершу варто оцінити власну готовність до відвертих розмов. Переконайтеся у емоційній безпеці – визначте, що все сказане залишиться лише між вами обома. Пам'ятайте, важливо не те, що ви зробили, а як це вплинуло на вас. У самій розмові ставте уточнюючі лайт-запитання, які можуть розрядити обстановку.

Використовуйте досвід, про який ви дізналися одне від одного, для зміцнення ваших стосунків зараз.