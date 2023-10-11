Сексуальная жизнь партнера раскрывает внутренние ощущения. Зная о ней, вы можете разнообразить и укрепить свои отношения сейчас. Впрочем, следует придерживаться некоторых правил.

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Превращайте красные флажки в зеленые

"Сколько у тебя было партнеров" – такой вопрос очень часто хочется задать своему партнеру. Но об укреплении отношений или раскрытии интимной стороны второй половинки здесь речь не идет. Чтобы превратить этот красный флажок в зеленый, обратите внимание на следующие вопросы:

расскажи о своих наиболее волнующих сексуальных впечатлениях;

какие были любимые моменты и чем они особенные;

что тебя сексуально привлекает в других и бывших;

как начались твои сексуальные отношения.

Важно помнить: цель этого разговора не собрать данные о бывших, а понять, каким был партнер в этих отношениях.

Безліч пар вже переконалися, що покращення стосунків розпочинається з урізноманітнення інтимного життя. Разом із широким портфелем продукції Durex® ви зможете додати пристрасті у свої будні й зберегти її упродовж багатьох років.



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Обсуждение сексуальных историй может вызвать три негативные реакции: порицание, ревность, неадекватность (например, кто-то из партнеров может волноваться, что бывшие в чем-то были лучше).

В таком случае, сначала стоит оценить собственную готовность к откровенным разговорам. Убедитесь в эмоциональной безопасности – определите, что сказанное останется только между вами обоими. Помните, важно не то, что вы сделали, но как это повлияло на вас. В самом разговоре задавайте уточняющие лайт-вопросы, которые могут разрядить обстановку.

Используйте опыт, который вы узнали друг от друга, для укрепления ваших отношений сейчас.