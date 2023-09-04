Згідно з астрологією, найкраще у сексі Овнам підходять Леви, пише 24 Канал. У цих знаків багато спільного і вони знають, як досягти найбільшого задоволення.
Цікаво Взагалі несумісні: 2 знаки зодіаку, яким категорично не можна бути разом
Овен та Лев – ідеальна сумісність у сексі
- Обидва знаки зодіаку володіють великою енергією. Коли вони разом, це дуже потужне поєднання.
- Як вогняні знаки, Овен і Лев сповнені пристрасті, що постійно проявляється в їхньому інтимному житті.
- Обидва знаки відзначаються своєю самовпевненістю, що допомагає їм відкрито висловлювати свої сексуальні бажання та фантазії, а головне – втілювати їх в реальність.
- Це творчі люди, які обожнюють експериментувати, пропонують нові пози та ідеї, що робить їхні сексуальні зустрічі захопливими та непередбачуваними.
- Обоє відчувають надзвичайну привабливість один до одного, що підвищує їхню сексуальну сумісність.
- Леви мають сильну харизму, яка привертає Овнів. До речі, це посилює збудження.
- Цим людям подобається бути в ролі керівників, і вони можуть підтримувати одне одного в отриманні максимального задоволення під час сексу.
- Як Овен, так і Лев виражають свої почуття й емоції з великою інтенсивністю, що сприяє їхній згоді у спальні.
- Ці знаки мають спільну потребу бути найкращими у всьому, що роблять. Ця конкуренція може перетворитися на сексуальний драйв та підсилити їхній зв'язок.
Гороскоп сумісності Овна та Лева / Колаж 24 Каналу