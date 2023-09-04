Согласно астрологии, лучше всего в сексе Овнам подходят Львы, пишет 24 Канал. У этих знаков много общего и они знают, как добиться наибольшего удовольствия.
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Овен и Лев – идеальная совместимость в сексе
- Оба знака зодиака обладают большой энергией. Когда они вместе, это очень мощное соединение.
- Как огненные знаки, Овен и Лев полны страсти, что постоянно проявляется в их интимной жизни.
- Оба знака отличаются своей самоуверенностью, что помогает им открыто выражать свои сексуальные желания и фантазии, а главное воплощать их в реальность.
- Это творческие люди, которые обожают экспериментировать, предлагают новые позы и идеи, что делает их сексуальные встречи увлекательными и непредсказуемыми.
- Оба чувствуют необычайную привлекательность друг к другу, что повышает их сексуальную совместимость.
- Львы обладают сильной харизмой, которая привлекает Овнов. Кстати, это усугубляет возбуждение.
- Этим людям нравится быть в роли руководителей и они могут поддерживать друг друга в получении максимального удовольствия во время секса.
- Как Овен, так и Лев выражают свои чувства и эмоции с большой интенсивностью, что способствует их согласию в спальне.
- Эти знаки имеют общую потребность быть лучшими во всем, что делают. Эта конкуренция может превратиться в сексуальный драйв и усилить их связь.
Гороскоп совместимости для Овна и Льва / Коллаж 24 Канала