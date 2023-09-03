Так вот, Овны всегда проявят свою страсть в постели, пишет 24 Канал. Они очень горячие партнеры.

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Овен

Стихия этого знака зодиака – огонь, что, конечно же, отражается на этой сексуальности. Овны всегда готовы выкладываться по полной.

Эти люди знают, как использовать свою энергию, чтобы доставить максимальное удовольствие партнеру. Они не боятся экспериментировать и помогут раскрыться любимому человеку.

Овны импульсивны. Они могут внезапно удивить своего партнера необычными действиями и возбудить его еще больше.

Представители этого знака всегда настроены на "победу", это касается и интимной жизни. Они стремятся быть лучшими.

Овнам нравится управлять ситуацией в постели. Эти люди обладают сильной сексуальной энергией.

Секс с ними может быть диким. Впрочем, Овны не пренебрегают нежностью. Кроме того, готовы выслушать пожелания партнера и при необходимости что-то изменить.

Гороскоп для Овнов