Так, найгірше поєднуються Овен та Риби. Їм важко збудувати стосунки, пише 24 Канал.

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Овен – Риби

Гарячий і пристрасний вогняний Овен має погану сумісність зі спокійними та врівноваженими Рибами. Нерідко вони дратують одне одного своїми суперечливими ідеями та темпераментами.

Овен може поранити м'яке серце Риб, бувши занадто прямим і конфронтаційним. Натомість Риби нерідко живуть у власному світі. Вони не люблять поспішати. Цей знак зодіаку може викликати нудьгу в Овна.

Астрологи зазначають, що сумісність в любові багато в чому залежить від фізичного потягу знаків зодіаку. Втім, між Овнами та Рибами потяг може бути швидкоплинним і залишити в душі обох тільки спогади.