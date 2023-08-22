Часто саме секс допомагає опанувати емоції та розв'язати конфлікт, досягти гармонії, якої бракує. Далі розповідаємо 10 основних правил, яких треба дотримуватися, щоб інтимне життя було бездоганним.

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Завжди розмовляйте

Діалог – одна з найважливіших частин будь-яких стосунків. Якщо ви хочете, щоб сексуальне життя було яскравим і насиченим – не бійтеся відверто говорити про секс, чути бажання одне одного, знаходити компроміси. Розповідайте партнеру про фантазії, які хотіли б реалізувати, експериментуйте. І не бійтеся говорити про те, що вам навпаки неприємно.

Не відмовляйтеся від прелюдії

Часто закохані вдаються до пристрасного сексу, забуваючи важливість прелюдії. Дотики – фундамент сексуальності, який допомагає досягти незабутніх відчуттів. Не забувайте про те, що секс – це не просто статевий акт, а дещо чуттєве, що має приносити насолоду обом партнерам.

Пам'ятайте про важливість сумісності

Якщо у партнерів різна потреба у сексі, то досягти сумісності буде дуже складно. Не соромтеся звернутися за допомогою до сексолога, якщо є така проблема. Пам'ятайте, що з допомогою діалогу та фахівця її дуже легко можна розв'язати.



Діалог – важлива складова стосунків / Фото Pixabay

Робіть акцент на насолоді

Часто чоловіки вважають, що головне в сексі – довести партнерку до оргазму. Однак це не так. Жінка може отримати набагато більше задоволення від чуттєвості процесу, а не від досягнення оргазму. Оскільки оргазм – це лише частина інтимної близькості, яка зовсім не головна.

Не соромтеся вчитися

Основа гармонійних сексуальних стосунків – поінформованість, розуміння, прийняття відмінностей між представниками різних статей.

На щастя, у сучасному світі все частіше говорять про статеве виховання, однак досі багато дорослих соромляться розмовляти про це не лише між собою, але й з дітьми. Але діти все одно знайдуть відповіді на ті питання, які їх цікавлять. Звісно, що зроблять це з допомогою інтернету, де багато непотрібної та неправдивої інформації.

Експериментуйте та дивуйте

Коли люди довго у стосунках, пристрасть між ними поступово згасає. Щоб підтримувати це полум'я, необхідно постійно експериментувати, дивувати свого партнера, досліджувати одне одного та вносити різноманіття у сексуальне життя.

Не забувайте про час для двох

Сучасний ритм життя надзвичайно насичений. Інколи не вистачає часу одне для одного, пари відкладають інтимну близькість на інший час або ж з'являються важливіші справи. Однак треба пам'ятати про важливість проведення часу лише удвох, побачень, романтичних вечорів і поїздок.



Ходіть на побачення / Фото Pixabay

Шукайте компроміси

Тривалі стосунки неможливі без пошуку компромісу. Дослухайтеся до свого партнера, звертайте увагу на його потреби, якщо виникають певні розбіжності, то обговорюйте їх і намагайтеся знайти компроміс. Головне – не розпочинайте конфліктів і не ображайте одне одного.

Відстоюйте свої кордони

Усе в стосунках, зокрема й у сексуальних, має відбуватися за взаємною згодою. Пам'ятайте – кохання не терпить насильства над собою. Не бійтеся говорити про те, до чого не готові, що вам не подобається.

Кохайте

Часто секс буває винятково на пристрасті, однак такі стосунки приречені на швидкий крах. А якщо у вашій парі панують взаємні кохання, ніжність, довіра, повага, то стосунки будуть розвиватися легко й невимушено, гарний секс та міцний зв'язок – гарантовано.