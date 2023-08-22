Часто именно секс помогает овладеть эмоциями и разрешить конфликт, достичь недостающей гармонии. Далее рассказываем 10 основных правил, которых нужно придерживаться, чтобы интимная жизнь была безупречной.

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Всегда разговаривайте

Диалог – одна из самых важных частей любых отношений. Если вы хотите, чтобы сексуальная жизнь была яркой и насыщенной – не бойтесь откровенно говорить о сексе, слышать желание друг друга, находить компромиссы. Рассказывайте партнеру о фантазиях, которые хотели бы реализовать, экспериментируйте. И не бойтесь говорить о том, что вам наоборот неприятно.

Не отказывайтесь от прелюдии

Часто влюбленные прибегают к страстному сексу, забывая о важности прелюдии. Прикосновения – фундамент сексуальности, который помогает добиться незабываемых ощущений. Не забывайте о том, что секс – это не просто половой акт, а несколько чувственное, что должно доставлять удовольствие обоим партнерам.

Помните о важности совместимости

Если у партнеров разная потребность в сексе, то добиться совместимости будет очень сложно. Не стесняйтесь обратиться за помощью к сексологу, если есть такая проблема. Помните, что с помощью диалога и специалиста ее легко можно решить.



Диалог – важная составляющая отношений / Фото Pixabay

Делайте акцент на удовольствии

Часто мужчины считают, что главное в сексе – довести партнершу до оргазма. Однако это не так. Женщина может получить гораздо большее удовольствие от чувственности процесса, а не от достижения оргазма. Поскольку оргазм – это лишь часть интимной близости, совсем не главная.

Не стесняйтесь учиться

Основа гармонических сексуальных отношений – осведомленность, понимание, принятие различий между представителями разных статей.

К счастью, в современном мире все чаще говорят о половом воспитании, однако до сих пор многие взрослые стесняются говорить об этом не только между собой, но и с детьми. Но дети все равно найдут ответы на интересующие их вопросы. Конечно, это сделают с помощью интернета, где много ненужной и ложной информации.

Экспериментируйте и удивляйте

Когда люди долго в отношениях, страсть между ними постепенно угасает. Чтобы поддерживать это пламя, необходимо постоянно экспериментировать, удивлять своего партнера, исследовать друг друга и вносить разнообразие в сексуальную жизнь.

Не забывайте о времени для двоих

Современный ритм жизни очень насыщен. Иногда не хватает времени друг для друга, пары откладывают интимную близость на другое время или появляются более важные дела. Однако нужно помнить о важность времяпрепровождения только вдвоем, свиданий, романтических вечеров и поездок.



Ходите на свидание / Фото Pixabay

Ищите компромиссы

Длительные отношения невозможны без поиска компромисса. Прислушивайтесь к своему партнеру, обращайте внимание на его потребности, если возникают определенные разногласия, то обсуждайте их и старайтесь найти компромисс. Главное – не начинайте конфликты и не оскорбляйте друг друга.

Отстаивайте свои границы

Все в отношениях, в том числе и в сексуальных, должно происходить по взаимному согласию. Помните – любовь не терпит насилия над собой. Не бойтесь говорить о том, к чему не готовы, что вам не нравится.

Любите

Часто секс бывает исключительно на страсти, однако такие отношения обречены на скорый крах. А если в вашей паре царят взаимные любви, нежность, доверие, уважение, то отношения будут развиваться легко и непринужденно, хороший секс и крепкая связь – гарантированы​.