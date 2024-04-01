Секс втрьох як найгірший сон

Своєю історією дівчина анонімно поділилася на онлайн-форумі. Вона шукала розради у незнайомців після неприємної ситуації.

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Дівчина, назвемо її Анна, разом з бойфрендом прийшла додому до найкращої подруги. Спершу вони дивилися фільм, а потім почали грати гру "Я ніколи не". Поступово питання ставали все більш відкритими, а атмосфера – гарячою. Подруга сказала, що у неї ніколи не було сексу втрьох і подивилася на Анну та її хлопця.

А що, якби ми зробили щось божевільне?

– запитала подруга.

Анна ще не встигла ні про що подумати, як її подруга почала цілувати її хлопця. Дівчина була приголомшена, бо той не був проти, а відповів подрузі взаємністю. Через мить вони почали роздягати один одного. Анна завмерла на місці, не розуміючи, що відбувається. Їй здавалося ніби вона потрапила у страшний сон і нічого не може зробити. Анна автоматично також роздяглася й долучилася до гарячої пари.

Втратила і хлопця, і подругу

Зранку дівчина прокинулася й зрозуміла, що саме сталося вночі. Їй було настільки неприємно, що вона негайно одягнулася і пішла з квартири. Вона ігнорувала повідомлення та дзвінки хлопця й подруги. Коли Анна згадувала пікантні деталі тієї ночі, їй хотілося блювати.

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Та далі було гірше. Її бойфренд не розумів, що сталося, й казав, що це була "особлива подія у їхніх стосунках". Коли Анна врешті погодилася з ним зустрітися, то він перепросив за те, що образив її. Бойфренд думав, що його кохана не проти такого сценарію. Однак у телефоні хлопця Анна знайшла його листування зі своєю подругою.

Двоє дорогих їй людей казали, що це була найкраща ніч у їхньому житті й вони хочуть повторити. Від цього Анні стало ще гірше. Бойфренд продовжував просити вибачення у неї, але дівчина почувалася зрадженою. Вона вирішила заблокувати і хлопця, і подругу й більше з ними не спілкуватися.