Ще у дитинстві Вікторія та її батько часто жартували, що вона – не його біологічна донька. Спершу дівчина сприймала це як абсурд, а згодом відкрила для себе жахливу правду.

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Правда – надто жахлива

Згодом Вікторія дізналася, що її батьком є лікар-репродуктолог Бертон Колдвелл. Він начебто запліднив матір Вікторії без її згоди. Загалом дівчина має 23 зведених братів та сестер.

З одним братом вона навчалася у початковій школі. А з іншим – зустрічалася у старшій. Тоді у них був секс. Однак найгірше те, що Вікторія припускає: якби життя не повело різними шляхами, у них з братом могли б з'явитися діти.

Я спала зі зведеним братом. Я була травмована цим. Тепер я дивлюся на фотографії людей і думаю: "Якщо він може бути моїм братом чи сестрою, то будь-хто може бути моїм братом чи сестрою,

– заявила Вікторія.



Правда руйнує Вікторію / Unsplash

Тепер люди з різних куточків світу, чиї матері стали жертвами Колдвелла, віднаходять одне одного й розкривають моторошні деталі "сімейної історії".