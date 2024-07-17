Еще в детстве Виктория и ее отец часто шутили, что она – не его биологическая дочь. Сначала девушка воспринимала это как абсурд, а потом открыла для себя ужасную правду.

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Правда – слишком ужасная

Впоследствии Виктория узнала, что ее отцом является врач-репродуктолог Бертон Колдвелл. Он якобы оплодотворил мать Виктории без ее согласия. В целом девушка имеет 23 сводных братьев и сестер.

С одним братом она училась в начальной школе. А с другим – встречалась в старшей. Тогда у них был секс. Однако хуже всего то, что Виктория предполагает: если бы жизнь не повела разными путями, у них с братом могли бы появиться дети.

Я спала со сводным братом. Я была травмирована этим. Теперь я смотрю на фотографии людей и думаю: "Если он может быть моим братом или сестрой, то любой может быть моим братом или сестрой,

– заявила Виктория.



Правда разрушает Викторию / Unsplash

Теперь люди из разных уголков мира, чьи матери стали жертвами Колдвелла, находят друг друга и раскрывают жуткие детали "семейной истории".