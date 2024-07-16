Клер розповіла у мережі, що покинула свого коханого, коли дізналася, що насправді він – не столяр. Хлопець вдавав з себе представника цієї, до слова, дуже класної й важливої професії, аби переконатися, що його дівчина – "не мисливиця за грошима".

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Що відомо про цю історію кохання

З горе-шерлоком Клер зустрілася через сайт знайомства. На першому побаченні вона запитала, ким працює хлопець: просто, щоб підтримати розмову. Тоді він на мить замислився, а згодом випалив: столяром. Далі хлопець увесь вечір намагався перевести тему.

Зрештою, Клер дізналася: її обранець насправді багато заробляє, але боїться, що дівчат цікавитимуть лише гроші. І хоча він справді їй подобався, коли Клер дізналася про обман, вона вирішила поставити крапку у цих стосунках. Хоча після критичних коментарів подруги вже завагалася, чи вчинила правильно.



Абсурдна перевірка завершилася фіаско для горе-шерлока / Unsplash

Думки користувачів мережі розділилися. Одні підтримують Клер, зауважуючи, що з таким брехуном каші не звариш. Окрім того, зауважують, що хлопцеві, вочевидь, потрібна допомога психолога, якщо він має такі проблеми з довірою.

Водночас є й ті, хто вважають: Клер – погарячкувала. Треба було принаймні дати шанс горе-шерлоку пояснити свою поведінку.