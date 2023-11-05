4 знаки зодіаку, які обожнюють експериментувати в сексі

Є люди, які готові до будь-яких експериментів у сексі. Вони прагнуть бути різними та завжди задовольняти свого партнера.

Так, Водолії, Скорпіони, Близнюки та Терези – ці знаки не бояться пробувати щось нове. Вони обожнюють експериментувати в ліжку, пише 24 Канал.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку дуже винахідливі. Вони завжди в пошуках нових інтимних експериментів і готові спробувати щось нове та незвичне.

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Скорпіон

Скорпіони – пристрасні та сексуальні люди, які не бояться ризиків. Вони відкриті до експериментів у ліжку та можуть дуже "творчо" підходити до сексу.

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Близнюки

Ці люди завжди цікаві та оригінальні в усьому, особливо в сексі. Вони люблять експериментувати з новими позами та рольовими іграми.

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Терези

Народжені під цим сузір'ям відкриті до нових ідей у сексуальному житті й готові приємно вражати свого партнера. Вони можуть бути досить-таки креативними.

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