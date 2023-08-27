Найбільше сексуальних фантазій у Скорпіонів і Тельців. Вони завжди прагнуть втілити все в реальність, передає 24 Канал.
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Скорпіон
Представники цього знаку зодіаку відомі своїм пристрасним характером. Скорпіони обожнюють секс й експерименти в ліжку. Вони дуже часто фантазують та намагаються втілити мрії в реальність.
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Телець
Тельцям дуже важливий як емоційний, так і фізичний зв'язок. Вони віддаються процесу та насолоджуються кожною секунду. Ці люди схильні до еротичних фантазій.
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