Найбільше сексуальних фантазій у Скорпіонів і Тельців. Вони завжди прагнуть втілити все в реальність, передає 24 Канал.

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Скорпіон

Представники цього знаку зодіаку відомі своїм пристрасним характером. Скорпіони обожнюють секс й експерименти в ліжку. Вони дуже часто фантазують та намагаються втілити мрії в реальність.

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Телець

Тельцям дуже важливий як емоційний, так і фізичний зв'язок. Вони віддаються процесу та насолоджуються кожною секунду. Ці люди схильні до еротичних фантазій.

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