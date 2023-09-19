Є кілька секретів, які точно зроблять ваш секс вдалим, подарують максимальне задоволення від процесу й бажання якнайшвидшого повторення.

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5 секретів сексу

Бажання. Якісний секс насамперед побудований на взаємному бажанні партнерів. Якщо між закоханими панує пристрасть, постійне бажання одне одного – це чудово. Однак не варто тиснути на те, що хтось комусь щось винен. Тоді задоволення точно не отримає ніхто. Якщо у цьому пункті виникають непорозуміння, то треба обговорити їх, але не змушувати партнера до чогось.

Інтрига. Це неабияк заводить обох. Вдайте, що ви не налаштовані на секс, а потім протягом вечора делікатно збуджуйте партнера. Перевірте, скільки він зможе протриматися.

Розкутість. Часто дівчата соромляться своїх бажань, бояться, що чоловіки не зрозуміють їх. Та дарма. Дівчину, яка впевнена у своїх бажаннях, ще більше хочуть. Не соромтеся говорити, показувати, що приносить вам задоволення, які пози найбільше любите.

Секс – це прекрасна можливість дослідити нові грані стосунків та краще пізнати себе і партнера. Щоб ці експерименти були безпечними, використовуйте презервативи Durex®, які протестовані електронікою та пройшли випробування на якість. Жоден із засобів контрацепції не гарантує 100% захист від вагітності та ЗПСШ. *Реклама медичного виробу. Презервативи латексні з силіконовою змазкою DUREX® Invisible (ультратонкі), 3 шт. та 12 шт. Сертифікати відповідності № UA.TR.098.0007-15. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

Похвала. Не скупіться на теплі слова, подякуйте партнерові за задоволення, емоції, які пережили обоє. Це лише змотивує його постійно дивувати вас, адже він знатиме, що такі дії приємні.

Чесність. Не бійтеся своїх еротичних фантазій, вони є в кожної людини. Пари, які наважуються на таку щирість, – найщасливіші. Не обов'язково реалізовувати все, але так ви зможете зрозуміти, що подобається вашому партнерові, що його найбільше збуджує.