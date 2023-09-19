Есть несколько секретов, которые точно сделают ваш секс удачным, подарят максимальное удовольствие от процесса и желание скорейшего повторения.

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5 секретов секса

Желание. Качественный секс, прежде всего, построен на взаимном желании партнеров. Если между влюбленными царит страсть, постоянное желание друг друга – это здорово. Однако не стоит давить на то, что кто-то кому-то виноват. Тогда удовольствие точно не получит никто. Если в этом пункте возникают недоразумения, то нужно обсудить их, но не принуждать партнера к чему-либо.

Интрига. Это очень заводит обоих. Притворитесь, что вы не настроены на секс, а затем в течение вечера деликатно возбуждайте партнера. Проверьте, сколько он сможет продержаться.

Раскрепощенность. Часто девушки стесняются своих желаний, боятся, что мужчины не поймут их. Да зря. Девушку, которая уверена в своих желаниях, еще больше хотят. Не стесняйтесь говорить, показывать, что доставляет вам удовольствие, какие позы больше всего любите.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество. Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с силиконовой смазкой DUREX® Invisible (ультратонкие), 3 шт. и 12 шт. Сертификаты соответствия №UA.TR.098.0007-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Похвала. Не скупитесь на теплые слова, поблагодарите партнера за удовольствие, эмоции, которые пережили оба. Это лишь мотивирует его постоянно вас удивлять, ведь он будет знать, что такие действия приятны.

Честность. Не бойтесь своих эротических фантазий, они есть у каждого человека. Пары, которые решаются на такую искренность, – самые счастливые. Не обязательно реализовывать все, но так вы сможете понять, что нравится вашему партнеру, больше всего его возбуждает.