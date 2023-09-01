В останній день літа Сальма опублікувала звабливу світлину в палкому образі. Ймовірно, жінка ще перебуває на відпочинку зі своєю родиною.

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Секрети Сальми Гаєк

Сальма Гаєк досить відверта зі своїми підписниками. Вона охоче ділиться світлинами свого приватного життя. Останні дні зірка, ймовірно, перебуває на відпочинку, а отже радує прихильників яскравими фото.

Так, одна з останніх світлин, яку Сальма опублікувала на своїй сторінці, захопила користувачів! Вона позувала на сходах у довгій синьо-білій спідниці та топі з глибоким декольте. Неможливо не відмітити вражаючу фігуру акторки.

Секрет такої неперевершеної фігури ховається у харчування та спорті. Зокрема, Гаєк віддає перевагу силовим вправам та йозі, а також ретельно слідкує за своїм раціоном. Хоча не приховує, що її маленькою слабкістю є кава. "Хто любить каву" – запитала вона у підписників під черговим відвертим фото з чашкою у руках.

Зазначимо, що акторка наразі може зніматися у фільмі "Без крові", режисеркою якого є Анджеліна Джолі.

Анджеліна була, мабуть, найкращою режисеркою, з якою я коли-небудь працювала,

– відзначало слова Сальми видання Daily Mail.

До слова, робота над ним розпочала ще влітку минулого року. Літературною основою сценарію став роман італійського письменника Алессандро Барікко з однойменною назвою. Про прем'єру поки не повідомляється. Тож, Сальма Гаєк має право на повноцінний відпочинок, надихаючи інших.

Очікуємо прем'єр і нових світлин від зірки.