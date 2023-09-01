В последний день лета Сальма опубликовала соблазнительную фотографию в жарком образе. По всей вероятности, женщина еще находится на отдыхе со своей семьей.

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Секреты Сальмы Хайек

Сальма Хайек достаточно откровенна со своими подписчиками. Она охотно делится фотографиями своей частной жизни. Последние дни звезда, вероятно, находится на отдыхе, а значит радует поклонников яркими фото.

Так, одна из последних фотографий, которую Сальма опубликовала на своей странице, увлекла пользователей! Она позировала на лестнице в длинной сине-белой юбке и топе с глубоким декольте. Невозможно не заметить поразительную фигуру актрисы.

Секрет такой непревзойденной фигуры скрывается в питании и спорте. В частности, Хайек предпочитает силовые упражнения и йогу, а также тщательно следит за своим рационом. Хотя не скрывает, что ее маленькая слабость – кофе. "Кто любит кофе" – спросила она у подписчиков под очередным откровенным фото с чашкой в руках.

Отметим, что актриса может сниматься в фильме "Без крови", режиссером которого является Анджелина Джоли.

Анджелина была, пожалуй, лучшим режиссером, с которым я когда-нибудь работала,

– отмечало слова Сальмы издание Daily Mail.

К слову, работа над ним началась еще летом прошлого года. Литературной основой сценария стал роман итальянского писателя Алессандро Барикко с одноименным названием. О премьере пока не сообщается. Поэтому Сальма Хайек имеет право на полноценный отдых, вдохновляя других.

Ожидаем премьер и новых фотографий от звезды.