Майли Сайрус, Брэдли Купер и другие: звездные пары, которые поженились и развелись за год

Ни для кого не секрет, что знаменитости женятся и разводятся чаще, чем обычные пары. Пар, которые оставались бы вместе на протяжении десятков лет, в Голливуде с каждым годом становится все меньше.

Некоторые знаменитости сразу поняли, что поспешили со свадьбой и развелись меньше, чем через год. Кто в этом списке – читайте дальше.

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Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Голливудская дива Ким Кардашьян и баскетболист Крис Хамфрис были супругами на протяжении 72 дней в 2011 году. В одном из интервью Хамфрис признался, что такая публичность была не для него, ведь даже свадьбу пару показывали по телевизору. Кроме того, спортсмен был недоволен из-за того, что все начали воспринимать его не как баскетболиста, а как мужа Ким Кардашьян.

Я встретил девушку, которая оказалась очень знаменитой, и я женился. Черт, я должен был знать, во что я ввязался. Я не осознавал, как сильно изменится моя жизнь. Но одна вещь, которая действительно беспокоит меня, это когда люди говорят, что мой брак был ненастоящим,

– объяснял Крис.

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Эта пара находилась в романтических отношениях с подросткового возраста. Хотя история любви певицы и актера длилась 10 лет с перерывами, но брак не протянул и года. Сайрус и Хемсворт поженились в декабре 2018 года, а уже в августе 2019 года актер подал на развод. Кстати, впервые Лиам сделал предложение Майле еще в 2012 году.

Инсайдеры предполагали, что причиной развода мог стать мятежный характер певицы и спокойный у актера. Однако также были и слухи, что Лиам мог изменять Майли с Дженнифер Лоуренс во время съемок фильма "Голодные игры". Что на самом деле произошло между звездной парой – неизвестно, ведь ни Лиам, ни Майли никогда не объясняли причину развода.



Майли Сайрус и Лиам Хемсворт развелись после 8 месяцев брако / Фото Getty Images

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Элизабет Мосс и Фред Армисен

Актеры Элизабет Мосс и Фред Армисен поженились 25 октября 2009 года, а уже в мае 2010 года развелись. Звезда сериала "Рассказ служанки" описывала этот брак как "ужасный и травматический". Были слухи, что Армисен изменял своей жене, а также, что он якобы не мог смириться с верой Мосс в саентологию.

Саентология – религиозно-философское учение, основанное в 1950-х годах. Ее сторонниками есть преимущественно богатые люди, ведь саентология является очень дорогой системой верований, где за многие аспекты нужно платить. В ее основе лежит отрицание существования одного Бога, вера в реинкарнацию и т.д. Саентологию часто критикуют за то, что выйти из нее практически невозможно.



Почему развелись Элизабет Мосс и Фред Армисен / Скриншот с видео

Рене Зеллвегер и Кенни Чесни

Брак Рене Зеллвегер, получившей известность благодаря роли Бриджит Джонс, с американским музыкантом Кенни Чесни длился всего 4 месяца и в целом удивил весь Голливуд, ведь пара не находилась в длительных отношениях. Причиной столь быстрого решения о браке были страхи Рене остаться одинокой, ведь предыдущие отношения актрисы ни к чему серьезному не приводили.

Кстати, Зеллвегер и Чесни не просто развелись – они аннулировали свой брак. Актриса заявила об "обмане" со стороны мужа, однако отметила, что это "только юридическая формулировка".



Рене Зеллвегер была замужем 4 месяца / Фото Sipa, Shutterstock

Дрю Бэрримор и Том Грин

Пара женилась в марте 2001 года, а в декабре того же года решила расстаться. Однако через 20 лет бывшие супруги вместе появились на публике. Это произошло на ток-шоу Дрю Бэрримор. Там Берримор и Грин сказали, что "до сих пор любят и уважают" друг друга.

Дрю Бэрримор и Том Грин встретились на ток-шоу в 2021 году: видео

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Брэдли Купер и Дженнифер Эспозито

Брак актеров длился с декабря 2006 по май 2007 года. На развод решила подать Дженнифер Эспозито. Она заявила о больших разногласиях между ней и Брэдли Купером. Впоследствии представители актера подтвердили, что это решение было взаимным, а Брэдли и Дженнифер не живут вместе уже месяц.

Кстати, женились актеры очень быстро – через месяц после помолвки.

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли

Известный американский актер Николас Кейдж женился на дочери "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли Лизе Мари Пресли в августе 2002 года. Через 4 месяца пара развелась и назвала свой брак "большой ошибкой".



Свадьба Николаса Кейджа и Лизы Мари Пресли / Фото Dora Britt, Flickr

Отметим, Лиза Мари Пресли умерла в январе 2023 года из-за осложнений после операции по уменьшению веса.