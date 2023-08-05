Какие знаки зодиака не умеют признаваться в любви

Часть людей робкая и неуверенная в себе, когда речь идет о выражении чувств. Кроме того, некоторые не любят злоупотреблять словами, ведь для них более важные действия.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут испытывать трудности в признании в любви. В частности, это Рыбы, Рак, Дева и Козерог, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим знаком опасаются, что их чувства могут не воспринять. Кроме того, Рыбы могут ожидать, что человек все поймет без слов.

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Рак

Представители этого знака очень эмоциональны и чувствительны. В то же время, им трудно признаться в любви. Поэтому в большинстве своем свою любовь показывают поступками.

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Дева

Девы могут быть слишком самокритичны и перебирать в голове все возможные варианты развития ситуации прежде чем признаться в любви. Этот знак хочет быть полностью уверен в своих чувствах, прежде чем их проявлять.

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Козерог

Рожденные под этим знаком нередко сомневаются в том, что они испытывают. Они ни в коем случае не хотят бросать слова на ветер. Так что Козерогам бывает очень трудно признаться в любви.

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