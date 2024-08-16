Детали жуткой истории

Мужчина изменял жене на протяжении десяти лет. Более того, кровоизлияние в мозг он пережил именно в доме любовницы. Она же отвезла его в больницу, а потом сбежала оттуда. Медики пытались найти кого-то из родственников И вдруг на пороге палаты появилась женщина, которая заявила, что она – его жена.

Обратите внимание Отец тайно разослал свадебные приглашения всей семье: невеста сходит с ума от ярости

Врач сообщил ей, что у мужчины – очень мало шансов выжить. Он находился в коме в критическом состоянии. Оставался очень малый процент вероятности, что он переживет операцию, которую нужно было делать немедленно. Между тем стоимость медицинской процедуры была просто космической.



Спасение жизни должно было стоить очень дорого / Unsplash

В конце концов, женщина решила не спасать предателя. Она заявила, что уже давно не имеет к нему никаких теплых чувств, и попросила врачей удалить трахеальную трубку и не реанимировать мужчину. Непонятно, советовалась ли она при этом с другими родственниками мужа.

История вызвала большую дискуссию в сети. Одни отмечают, что предателя настигла карма, другие – называют поступок женщины просто ужасным, ведь на кону стояла человеческая жизнь.