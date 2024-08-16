Деталі моторошної історії

Чоловік зраджував дружину упродовж десяти років. Ба більше, крововилив у мозок він пережив саме у будинку коханки. Вона ж відвезла його до лікарні, а тоді втекла звідти. Медики намагалися знайти когось з родичів Аж раптом на порозі палати з'явилася жінка, яка заявила, що вона – його дружина.

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Лікар повідомив їй, що у чоловіка – дуже мало шансів вижити. Він перебував у комі у критичному стані. Залишалося дуже малий відсоток імовірності, що він переживе операцію, яку потрібно було робити негайно. Тим часом вартість медичної процедури була просто космічною.



Порятунок життя мав коштувати дуже дорого / Unsplash

Зрештою, жінка вирішила не рятувати зрадника. Вона заявила, що вже давно не має до нього жодних теплих почуттів, й попросила лікарів видалити трахеальну трубку та не реанімувати чоловіка. Незрозуміло, чи радилася вона при цьому з іншими родичами.

Історія викликала неабияку дискусію у мережі. Одні зауважують, що зрадника наздогнала карма, інші – називають вчинок жінки просто жахливим, адже на кону стояло людське життя.