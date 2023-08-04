Можно целыми днями проводить время в спортзале, прокачивая каждую мышцу, но в результате внимание противоположного пола привлечет "папин живот". Жизнь идет, а вместе с ней меняются и популярные стереотипы. 24 Канал выяснял, какое же мужское телосложение больше всего привлекает женщин.

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Животик вместо пресса

Долгие годы все фитнес-центры боролись за своих клиентов, пропагандируя перекачанное тело и те же заветные 6 или более кубиков пресса. Мол, такое телосложение больше всего привлекает женщин. Впрочем, этот стереотип буквально сломило одно исследование, проведенное в США! По его результатам выяснилось, что женщинам нравятся… животики, а не идеальные кубики.

Женщинам нравятся мужчины с животиком / BBC

Но здесь стоит отметить именно так называемый "папин живот", ведь именно он больше всего привлек представительниц противоположного пола. Это своеобразное промежуточное состояние мужского живота между рельефной мускулатурой и обвисшим брюхом, которое часто называют "пивным".

"Прокачать" живот

Мужское, как и женское, телосложение имеет свойство меняться. Если женщина выходила замуж за условно атлета, то за несколько лет брака он может превратиться в того же – с "папиным животом". Такую тенденцию заметили исследователи, отмечающие, что в браке у мужчин появляется немного лишнего жирка под кожей и избавиться от него крайне трудно.

Другой опрос доказал, что мужчины именно с "папиным животом" более счастливы, чем с кубиками пресса. Так, 79% мужчин с так сказать неидеальной фигурой были очень счастливы, зато среди обладателей кубиков таких было всего 64%.

Счастье скрывается не в кубиках пресса / unsplash.com

Наверное, в этом скрывается истина – быть счастливым и любимым. И здесь дело совсем не в прокачанном прессе. Это доказывает одна пара блогеров, которая точно поднимет вам настроение своей откровенностью.

Источник: Instagram_nicocapone.comedy