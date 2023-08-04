Можна днями проводити час у спортзалі, прокачуючи кожен м'яз, але в результаті увагу протилежної статі приверне "татове черевце". Життя йде, а разом з ним змінюються і популярні стереотипи. 24 Канал з'ясовував, яка ж чоловіча статура найбільше приваблює жінок.

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Животик замість пресу

Довгі роки усі фітнес-центри боролися за своїх клієнтів, пропагуючи перекачане тіло і ті самі заповітні 6 чи більше кубиків пресу. Мовляв, така статура найбільше приваблює жінок. Утім, цей стереотип буквально зламало одне дослідження, яке провели у США! За його результатами з'ясувалося, що жінкам подобаються … животики, а не ідеальні кубики.

Жінкам подобаються чоловіки з животиком / BBC

Але тут варто наголосити саме на так званих "татових черевцях", адже саме вони найбільше привабили представниць протилежної статі. Це своєрідний проміжний стан чоловічого живота між рельєфною мускулатурою та обвислим черевом, який частенько називають "пивним".

"Прокачати" черевце

Чоловіча, як і жіноча, статура має властивість змінюватися. Якщо жінка виходила заміж за умовно атлета, то за декілька років шлюбу він може перетворитися на того самого – з "татовим черевцем". Таку тенденцію помітили дослідники, які зазначають, що у шлюбі в чоловіків з'являється трохи зайвого жирку під шкірою і позбутися його вкрай важко.

Інше опитування довело, що чоловіки саме з "татовим животиком" є більш щасливими, аніж з кубиками пресу. Так, 79% чоловіків з так би мовити неідеальною фігурою були дуже щасливі, натомість серед власників кубиків таких було лише 64%.

Щастя ховається не в кубиках пресу / unsplash.com

Мабуть, у цьому ховається істина – бути щасливим і коханим. І тут справа зовсім не в прокачаному пресі. Це доводить одна пара блогерів, яка точно піднесе вам настрій своєю відвертістю.

Джерело: Instagram_nicocapone.comedy