Как женщина потеряла обручальное кольцо

4 марта Терри вместе со своим мужем Роулендом ехали домой из Уитменда. Тогда женщина и потеряла обручальное кольцо.

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Терри на мгновение сняла кольцо, чтобы намазать руки лосьоном. В этот момент Роуленд остановился на трассе, чтобы выпустить их собаку из автомобиля. Женщина также вышла из машины, чтобы размять ноги.

Обручальное кольцо лежало у меня на коленях. Я даже не подумала о нем и выпрыгнула из автомобиля. Я уверена, что кольцо просто упало с моих колен прямо возле того места, где мы припарковались,

– рассказала Терри.

Когда собака вернулась, супруги сели в автомобиль и поехали дальше. Где-то через 30 минут Тери поняла, что на ее пальце нет кольца. Женщина засуетилась и начала искать кольцо возле себя. Она предположила, что кольцо упало где-то рядом, поэтому решила найти его уже по приезду.

Но когда супруги вернулись домой, то обыскали всю машину, а кольцо не нашли. Тогда Терри и Роуленд решили, что кольцо могло выпасть в месте, где они припарковались. Поскольку это был вечер воскресенья, супруги запланировали поехать на поиски только через неделю – на следующие выходные.

Почему незнакомка согласилась отыскать обручальное кольцо

Роуленд настаивал, чтобы Тери опубликовала сообщение о потерянном кольце в фейсбуке, ведь до выходных было еще долго. Женщина нашла местную группу в соцсети и поделилась своей историей. Ей ответила Бренди Дорити, которая собиралась проезжать именно ту местность, где Терри потеряла кольцо. Незнакомка сказала, что остановится на той парковке и поищет кольцо.

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На самом деле история Терри была близкой Бренди, и именно поэтому она откликнулась. Несколько лет назад женщина также потеряла обручальное кольцо. Ее муж нашел кольцо только через полтора года в загоне, где семья держит лошадей. Бренди понимала, как это – терять драгоценную вещь.

Бренди сразу нашла кольцо Тери, ведь оно было на том же месте, которое описала женщина. Уже во вторник Терри получила свое обручальное кольцо. Она была очень счастлива и прислала Бренди денежное вознаграждение.