Одно невинное сообщение открыло многолетние романы: как женщина узнала об изменах мужа

Психолог Саманта Грей из США за 3 дня до Дня святого Валентина узнала, что ее муж уже много лет изменяет ей. Раскрыть секретные романы женщине помогли современные технологии.

Саманта Грэй преподает психологию в Университете Индианаполиса. По иронии судьбы, она рассказывала своим студентам, что не нужно использовать технологии для отслеживания места пребывания своего партнера из-за недоверия. Тогда профессор еще не знала, что вскоре сама начнет слежку.

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Запрос в гугле открыл все тайны

Раскрытие началось с того, что муж Саманты рассказал ей о красивой церкви, которую он посещает во время рабочих поездок в Северную Каролину. Муж прислал жене фотографию певиц на сцене и сказал имя одной из них, чтобы Саманта могла найти ее в интернете и послушать ее песни.

Мой муж, который сказал мне, что посещал церковь с другом з роботы, объяснил, что ему так понравилось служение, что он хотел поделиться со мной этим опытом,

– рассказала профессор.

Когда жена решила найти эту церковь и певицу в гугле, то поиск показал ей, что храм на самом деле расположен в Ноксвилле в штате Теннесси. В тот момент Саманта почувствовала, что что-то здесь не так. Она решила просмотреть архивные видеозаписи службы и наконец увидела на них своего мужа. Вот только он был не с другом, а держал под руку неизвестную женщину.

"Я была настолько ошеломлена. Мое тело стало полностью неподвижным, и я затаила дыхание. Казалось, будто мир развалится, если я выдохну", – поделилась ощущениями Саманта.

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Муж проводил Рождество с семьей любовницы

Однако она решила не устраивать сцены, а сначала провести расследование. Счетами в их семье всегда занимался муж, поэтому Саманта поняла, что пора самой у них покопаться. Выяснилось, что возлюбленный открыл несколько кредитных карточек на ее имя. На этих счетах были записи об ужинах в ресторанах, концертах и покупках в магазинах за пределами их штата.

Саманта даже нашла благодарственное письмо от женщины из Теннесси за то, что мужчина провел Рождество с ее семьей. Это особенно ранило сердце Саманты, ведь любимый пропускал семейные праздники из-за якобы рабочих поездок. Он оставлял жену со своими дочками, которые были неродными Саманте, а сам ехал на праздники в чужую семью.

Он уверял меня, что работает, чтобы решить наши финансовые затруднения. Он хотел, чтобы я видела в нем любящего, преданного семьянина, заботящегося о своих обязанностях,

– рассказала женщина.

Саманта нашла квитанции, что мужчина покупал подарки дочери и родителям своей любовницы. Он ничего не купил для своих дочерей, которых я Саманта повезла в свою семью в Чикаго.

Назвал ребенка от другой женщины именем, которое выбрала жена

Дальше – было еще хуже. Саманта нашла множество переписок в телефоне мужчины. Там были и сообщения сексуального характера и откровенные разговоры. Выяснилось, что за 13 лет брака у мужа было не менее 15 любовниц. Некоторые знали, что он был женат, ведь муж даже рассказывал им о бесплодии своей жены.

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Чтобы на 100% убедиться в этой ужасной информации, Саманта совершила несколько поездок за пределы штата и увидела своего мужа с другой. Когда она решила подать документы на развод, мужчина все отрицал и говорил, что их отношения еще улучшатся. Однако еще до завершения процесса, женщина, с которой изменял мужчина, забеременела.

Больше Саманту возмутило то, что ее бывший любимый назвал своего ребенка именем, которое было в списке детских имен, что они когда-то вместе составляли для своего будущего ребенка.

Саманта очень тяжело пережила этот развод. Однако уже прошло 4 года, и она обрела новую любовь. Сейчас женщина пытается справиться с недоверием к людям.