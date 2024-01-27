Женщина сделала интимную операцию из-за критики парня и теперь испытывает боль во время секса

Ванесса Вон из Австралии в 20 лет услышала от любимого, что ее вагина "хуже всего, что он когда-либо видел". Эти слова так обидели женщину, что она решилась на операцию, однако потом об этом очень пожалела.

Операция навсегда испортила жизнь

Такой комментарий бойфренда заставил девушку забеспокоиться. Она начала сравнивать себя с порноактрисами и думать, что с ней что-то не так.

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Следующий парень, который был в жизни Ванессы, изменил ей, это заставило ее еще больше чувствовать себя неуверенной в себе.

Поскольку мой бывший изменял мне с другими, я сразу вспомнила, что тот парень сказал мне в моих 20 лет, и подумала, что, видимо, это именно потому. Я решила, что со мной что-то не так,

– рассказала женщина.

Через комплекс, который ей привил партнер, женщина стала интересоваться пластической хирургией. В 2020 году она пошла на лабиопластику – интимную пластику, корректирующая размер и форму половых губ. Эта процедура обошлась Ванессе в 3500 долларов.

Женщина сказала врачу, что хочет немного обрезать малые половые губы. Однако тот забрал кожи больше, чем они договаривались. Так что малые половые губы "просто исчезли".

Боль после операции была ужасной. Ванесса едва могла ходить. Через неделю ситуация не улучшилась, а зона влагалища сильно опухла. Женщина поняла, что горе-медик обрезал всю кожу вплоть до костей, а также удалил капюшон клитора.



Женщина боялась, что ее тело испортили навсегда / Фото Ванессы Вон

После операции женщина каждые 2 месяца болела инфекциями мочевыводящих путей, поскольку малых половых губ, которые защищали от микробов, у нее больше не было. Кроме того, она пожаловалась, что вставлять тампоны стало очень больно.

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Женщина предостерегает других от такой операции

Ванесса вышла замуж за любимого мужчину, но секс для нее каждый раз очень болезненный. Женщина подала иск в суд на хирурга, который сделал ей операцию, и получил хорошую компенсацию. Однако деньги не забрали ее боли.



После ужасной операции женщина вышла замуж / Фото Ванессы

Теперь Ванесса рассказывает свою историю, чтобы предостеречь других женщин от лабиопластики.

Я очень жалею об этой операции. Со мной ничего не было. Усложнение, с которыми вы можете столкнуться после операции, гораздо хуже, чем просто более длинные половые губы. Я думаю, что такую операцию нужно запретить,

– сказала Ванесса.

Она призывает женщин любить себя такими, какими они есть. Каждое тело – уникальное, и именно поэтому – прекрасное.