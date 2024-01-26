Свадьба была просто замечательной. Мэтт и Кара уже перешли к самой ответственной части – они обменивались клятвами у алтаря. И вдруг Дейзи решила громко заявить о себе.

Обратите внимание Невеста в шутку пригласила на свадьбу Обаму: представьте ее шок, когда он ответил

Мэтт говорил в микрофон, поэтому не сразу услышал кошачьи звуки. Зато гости начали переглядываться и улыбаться. Свидетель даже объяснил смущенной невесте: "здесь кот мяукает".

Церемония проходила на природе, поэтому источник звука удалось зафиксировать не сразу. Впоследствии молодожены поняли, что кошка спряталась в лесу поблизости.

Шокированный Мэтт обратился к гостям. Мужчина заявил, что вынужден прервать свою свадебную речь. Его решение встретили громким доброжелательным смехом. Однако Мэтт впоследствии признался, что чувствовал себя немного раздраженным: он долго готовился к этому моменту и хотел, чтобы все прошло идеально.

Однако когда молодожены наконец увидели "источник" звука, ни о какой ярости уже не говорилось. Красавица кошка сидела на пеньке и требовала, чтобы ее услышали. Тогда жених и невеста поняли: это – судьба.

Крошка Дейзи прервала свадебную церемонию: смотрите видео

Кошку искали несколько дней

Мэтт и Кара уже имели дома котика – красавца Гэтсби. Однако решили, что должны забрать также кошечку, которая прервала их свадьбу. Работники заведения, на территории которого происходила свадьба, несколько дней пытались поймать Дейзи. В конце концов, им это удалось. Кошечка пошла на компромисс, когда увидела тарелку креветок.

Сначала Дейзи отвезли в приют, где ей оказали необходимую помощь. А дальше Мэтт и Кара забрали кошечку в семью. Кстати, Дейзи и Гэтсби подружились и уже не представляют своих кошачьих жизней друг без друга.