Так Бри решила пригласить на свадьбу известных людей, которые ей нравились. Среди них – актриса и режиссер Дрю Бэрримор, а также – 44-й президент США Барак Обама и его жена Мишель.

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Однажды Бри нашла в ящике конверт с печатью Обамы

Что было дальше, Бри рассказала в тиктоке. Девушка призналась, что не ожидала ответа на приглашение. Только представьте ее шок, когда возвращаясь домой однажды, в почтовом ящике она нашла конверт, украшенный позолоченной печатью Обамы. Кроме того, на конверте была подпись политика.

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Бри испытала настоящий шок. Девушка умирала от нетерпения. Однако пришлось ждать еще 3 часа: пока Джинн вернется с работы. Когда девушки открывали конверт, им буквально перехватывало дух от волнения. Внутри было очень милое свадебное поздравление от Барака и Мишель.

Дорогие Бри и Джин! Поздравляем с замужеством! Желаем вам любви, смеха и счастья, чтобы союз ваш с годами только креп. Это начало общего пути. Желаем радости и приключений на долгие годы,

– говорилось в сообщении.

Видео Бри набрало более миллиона просмотров. В комментариях люди делятся своими историями. В частности, одна девушка рассказала, что в 2014 году они с женихом прислали приглашение на свадьбу 5 еще живым президентам США, и получили 5 трогательных ответов.