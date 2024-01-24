Так Брі вирішила запросити на весілля відомих людей, які їй подобалися. Серед них – акторка й режисерка Дрю Беррімор, а також – 44-й президент США Барак Обама та його дружина Мішель.

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Одного дня Брі знайшла у скриньці конверт з печаткою Обами

Що було далі, Брі розповіла у тіктоці. Дівчина зізналася, що не очікувала відповіді на запрошення. Лише уявіть її шок, коли повертаючись додому одного дня, у поштовій скриньці вона знайшла конверт, прикрашений позолоченою печаткою Обами. Окрім того, на конверті був підпис політика.

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Брі відчула справжній шок. Дівчина помирала від нетерплячки. Однак довелося чекати ще 3 години: доки Джин повернеться з роботи. Коли дівчата відкривали конверт, їм буквально перехоплювало подих від хвилювання. Всередині було дуже миле весільне привітання від Барака та Мішель.

Дорогі Брі та Джин! Вітаємо із заміжжям! Бажаємо вам любові, сміху та щастя, щоб союз ваш з роками тільки міцнів. Це початок спільного шляху. Бажаємо радості та пригод на довгі роки,

– мовилося у повідомленні.

Відео Брі набрало понад мільйон переглядів. У коментарях люди діляться своїми історіями. Зокрема, одна дівчина розповіла, що у 2014 вони з нареченим надіслали запрошення на весілля 5 ще живим президентам США, й отримали 5 зворушливих відповідей.