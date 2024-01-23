Розпочалося все просто казково. Паоло та Валерія насолоджувалися найкращим днем життя у компанії близьких.

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А далі розпочалося пекло

Розпочалися весільні танці. Паоло танцював перед дружиною. Вони обіймались та сміялися. Аж раптом щось сталося, й молодята та їхні гості опинилися у прірві. Паоло описує це як справжнє пекло.

Я танцював перед дружиною та з нашими друзями. Ми сміялися, жартували, всі були щасливі. Несподівано я опинився в іншому вимірі. У темряві, у порожнечі. Мить, і я почув, як на мене падають тіла, а також усілякі уламки та пил,

– розповів чоловік.

Наречені та їхні гості провалилися під підлогу – у прірву на глибині 5 метрів. Паоло не міг зрозуміти, що відбувається. Наречений наче опинився у страшному вирі й не міг зорієнтуватися. Коли вдалося сфокусувати зір, Паоло побачив свого найкращого друга – той лежав закривавлений. З порізу на голові натекло дуже багато крові.

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Тоді Паоло збагнув, що трапилося. Він почав кликати Валерію – свою дружину. Однак вона не відгукувалася. Паоло злякався, що кохану поховало під уламками. На щастя, Валерія вижила. Загиблих серед гостей свята також не було. Відомо про щонайменше шестеро постраждалих. Серед них – вагітна жінка. На щастя, її життю та життю дитини нічого не загрожує.

Першу шлюбну ніч Валерія та Паоло провели у лікарні – на сусідніх ліжках, однак тримаючись за руки.