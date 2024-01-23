Батько та троє дітей. Це могла б бути історія про взаємну ніжність та підтримку. Однак наразі світ спостерігає за драмою, гідною сценарію для HBO або Netflix.

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Упродовж десятиліть шанувальники уважно стежили за особистими життям Делона. Актор-романтик, який поставав в амплуа героя-коханця, мав яскраві love story й у реальному житті. Кохання з Ромі Шнайдер. Шлюб з Наталі Бартелемі. Тривалі стосунки з Мірей Дарк та Розалі ван Бремен. Історіями кохання Делона захоплювалися, вишукуючи хоч якісь деталі на сторінках французьких ЗМІ.

Як розвивається сімейна драма

На початку 2024 року Ентоні Делон (син Алена та Наталі Делон) заявив, що його батько, вочевидь, відсвяткував своє останнє у житті Різдво. Ці слова шокували Алена, й він вирішив звернутися до суду.

Окрім того, Ентоні заявив, що його зведена сестра Анушка начебто приховує результати тестів на когнітивні здібності Алена.

Анушка (донька Алена та Розалі ван Брімен) також випустила "бомбу". Вона заявила, що Ален більше не може терпіти агресію Ентоні, який начебто постійно твердить, що "батько – збожеволів".

Далі брат і сестра публічно обмінялися образами по телебаченню. Далі до конфлікту долучився другий син Алена –Ален-Фаб'єн. Він "злив" у мережу запис, на якому Анушка начебто розповідає батькові огидні речі про своїх братів.

Стверджують, що причиною сімейного розколу став заповіт. Анушка, яку ЗМІ називають улюбленою дитиною Делона, отримає 50% спадку. У той час між її братами розділять інші 50%.

Розповідають, що до синів Делон ставився прохолодно та навіть дещо жорстоко. Тим часом Анушка стала головною жінкою у його житті. Сам актор зізнавався, що "жодній жінці я так часто не говорив, що я її люблю".



Делон та Анушка / Getty images

Саме Анушка супроводжувала Делона у важливі моменти його життя. Зокрема, у 2019 році батько й донька замилували світ своєю появою та Каннському кінофестивалі.