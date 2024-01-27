Жінка зробила інтимну операцію через критику бойфренда і тепер відчуває біль під час сексу

Ванесса Вон з Австралії у 20 років почула від коханого, що її піхва "найгірше, що він коли-небудь бачив". Ці слова так образили жінку, що вона наважилася на операцію, однак потім про це дуже пошкодувала.

Операція назавжди зіпсувала життя

Такий коментар бойфренда змусив дівчину занепокоїтися. Вона почала порівнювати себе з порноакторками й думати, що з нею щось не так.

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Наступний хлопець, який був у житті Ванесси, зрадив їй, то ж це змусило її ще більше почуватися невпевненою у собі.

Оскільки мій колишній зраджував мені з іншими, я одразу згадала те, що той хлопець сказав мені в моїх 20 років, і подумала, що, мабуть, це саме тому. Я вирішила, що зі мною щось не так,

– розповіла жінка.

Через комплекс, який їй прищепив партнер, жінка почала цікавитися пластичною хірургією. У 2020 році вона пішла на лабіопластику – інтимну пластику, яка корегує розмір та форму статевих губ. Ця процедура обійшлася Ванессі у 3500 доларів.

Жінка сказала лікарю, що хоче трохи обрізати малі статеві губи. Однак той забрав шкіри більше, аніж вони домовлялися. То ж малі статеві губи "просто зникли".

Біль після операції був жахливим. Ванесса ледве могла ходити. За тиждень ситуація не покращилася, а зона піхви сильно спухла. Жінка зрозуміла, що горе-медик обрізав усю шкіру аж до кісток, а також видалив капюшон клітора.



Жінка боялася, що її тіло зіпсували назавжди / Фото Ванесси Вон

Після операції жінка кожні 2 місяці хворіла на інфекції сечовивідних шляхів, оскільки малих статевих губ, які захищали від мікробів, у неї більше не було. Крім того, вона побідкалася, що вставляти тампони стало дуже боляче.

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Жінка застерігає інших від такої операції

Ванесса вийшла заміж за коханого чоловіка, але секс для неї кожного разу є дуже болючим. Жінка подала позов до суду на хірурга, який зробив їй операцію, та отримала хорошу компенсацію. Однак гроші не забрали її біль.



Після жахливої операції жінка одружилася / Фото Ванесси

Тепер Ванесса розповідає свою історію, аби застерегти інших жінок від лабіопластики.

Я дуже шкодую про цю операцію. Зі мною нічого не було. Ускладнення, з якими ви можете зіткнутися після операції, набагато гірші, ніж просто довші статеві губи. Я думаю, що таку операцію потрібно заборонити,

– сказала Ванесса.

Вона закликає жінок любити себе такими, якими вони є. Кожне тіло – унікальне, і саме тому – прекрасне.