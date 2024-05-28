Горячая дискуссия вспыхнула на онлайн-форуме. Мужчины анонимно поделились тем, о чем решили никогда не говорить своим вторым половинкам.

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Жена никогда не узнает, что...

1. "Меня расстраивает наша сексуальная ситуация. Она знает, что я не доволен ею, но я не думаю, что она осознает, насколько это меня угнетает. Я не хочу говорить ей, потому что не вижу никакого результата".

2. "Я не могу сказать ей, как я отношусь ко всему, что касается ее родителей, потому что она считает родителей роднее чем меня".

3. "Когда я был женат, у меня часто были суицидальные мысли. Я часто плакал в ванной, пытаясь держать себя в руках. Плач перед любимой вызывал у меня мысли о том, что я "ненастоящий мужчина", поэтому я делал это только в ванной".

4. "Я боюсь, что не смогу обеспечить полуприличную жизнь для нее и наших детей. Жизнь становится такой дорогой и сложной".

5. "Я очень люблю свою жену, но мне трудно поделиться своими детскими травмами. Воспоминания мучительны и иногда мне хочется оградить ее от этой темноты".

6. "Иногда вещи, которые она говорит мне во время споров, разбивают мое сердце".

7. "Нашему ребенку 18 месяцев. Она воспитанная и покладистая. Когда мы дома только вдвоем, то хорошо проводим время. Но когда приходит жена, ребенок начинает очень капризничать и плакать".



Муж не хочет говорить жене, что их ребенок вежливее, когда ее нет рядом / Фото Dominika Roseclay, Pexels

8. "Она всегда мешает. Если я готовлю на кухне, то она стоит перед следующим местом, где я должен быть. Если я работаю на улице, она всегда рядом с моим местом. Если я что-то ремонтирую, она всегда стоит перед тем, над чем я собираюсь делать. Когда я пытаюсь выйти из комнаты, я понимаю, что она хочет проводить со мной время, но я бы очень хотел, чтобы она просто ушла с дороги, когда я что-то делаю".

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9. "В глубине души я просто хочу быть ленивым. Я не хочу ходить на работу, готовить еду, менять постельное белье каждую неделю или искать дополнительные источники дохода. Я просто хочу отдыхать, немного напиваться, читать книги или смотреть видео на ютубе. Я делаю как можно больше, чтобы ей было комфортно жить, но я не хочу признавать, что на самом деле не хочу делать ничего полезного".



Мужчине стыдно признаться, что он ничего не хочет делать в жизни / Фото Andrew Neel, Pexels

10. "Я никогда не говорил жене, что едва не завершил наши отношения. Мне понадобились годы, чтобы простить ей, когда она сказала: "Ты не отец, поэтому ты не знаешь". Я провел годы, воспитывая ее детей как своих собственных".

11. "Когда жена хочет пойти куда-то со своими подругами или переночевать у них, то думает, что я расстраиваюсь из-за ее отсутствия. На самом деле я очень радуюсь".

12. "Мы спали в отдельных комнатах в течение последних нескольких месяцев, потому что двое заболели гриппом. У меня был лучший сон с тех пор, как жена начала храпеть много лет назад. Когда мы выздоровеем, я не знаю, захочу ли снова спать вместе".

Мужчины решили забрать эти истории, мысли и переживания с собой в могилу и никогда не говорить о них с женами.