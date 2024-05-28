Гаряча дискусія спалахнула на онлайн-форумі. Чоловіки анонімно поділилися тим, про що вирішили ніколи не говорити своїм другим половинкам.

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Дружина ніколи не дізнається, що...

1. "Мене засмучує наша сексуальна ситуація. Вона знає, що я не задоволений нею, але я не думаю, що вона усвідомлює, наскільки це мене пригнічує. Я не хочу говорити їй, тому що не бачу ніякого результату".

2. "Я не можу сказати їй, як я ставлюся до всього, що стосується її батьків, тому що вона вважає батьків ріднішими ніж мене".

3. "Коли я був одружений, у мене часто були суїцидальні думки. Я часто плакав у ванній, намагаючись тримати себе у руках. Плач перед коханою викликав у мене думки про те, що я "несправжній чоловік", тому я робив це тільки у ванній".

4. "Я боюся, що не зможу забезпечити напівпристойне життя для неї та наших дітей. Життя стає таким дорогим і складним".

5. "Я дуже люблю свою дружину, але мені важко поділитися своїми дитячими травмами. Спогади болісні й іноді мені хочеться захистити її від цієї темряви".

6. "Іноді речі, які вона говорить мені під час суперечок, розбивають моє серце".

7. "Нашій дитині 18 місяців. Вона вихована і поступлива. Коли ми вдома лише вдвох, то гарно проводимо час. Та коли приходить дружина, дитина починає дуже вередувати і плакати".



Чоловік не хоче говорити дружині, що їхня дитина чемніша, коли її нема поруч / Фото Dominika Roseclay, Pexels

8. "Вона завжди заважає. Якщо я готую на кухні, то вона стоїть перед наступним місцем, де я маю бути. Якщо я працюю на вулиці, вона завжди поруч із моїм місцем. Якщо я щось ремонтую, вона завжди стоїть перед тим, над чим я збираюся робити. Коли я намагаюся вийти з кімнати, я розумію, що вона хоче проводи зі мною час, але я б дуже хотів, щоб вона просто пішла з дороги, коли я щось роблю".

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9. "У глибині душі я просто хочу бути ледачим. Я не хочу ходити на роботу, готувати їжу, міняти постільну білизну щотижня або шукати додаткові джерела доходу. Я просто хочу відпочивати, трохи напиватися, читати книжки чи дивитися відео на ютубі. Я роблю якомога більше, щоб їй було комфортно жити, але я не хочу визнавати, що насправді не хочу робити нічого корисного".



Чоловіку соромно зізнатися, що він нічого не хоче робити в житті / Фото Andrew Neel, Pexels

10. "Я ніколи не казав дружині, що ледь не завершив наші стосунки. Мені знадобилися роки, щоб пробачити їй, коли вона сказала: "Ти не батько, тому ти не знаєш". Я провів роки, виховуючи її дітей як своїх власних".

11. "Коли дружина хоче піти кудись зі своїми подругами або переночувати у них, то думає, що я засмучуюся через її відсутність. Насправді я дуже радію".

12. "Ми спали в окремих кімнатах протягом останніх кількох місяців, бо двоє захворіли на грип. У мене був найкращий сон з того часу, як дружина почала хропіти багато років тому. Коли ми одужаємо, я не знаю, чи захочу знову спати разом".

Чоловіки вирішили забрати ці історії, думки та переживання з собою в могилу й ніколи не говорити про них з дружинами.