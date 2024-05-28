Шлюб без зобов'язань

Подружжя одружене вже 4 роки, людей дивують їхні стосунки, але Емілі і Валентино кажуть, що їм так подобається.

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Кілька років тому Емілі разом з подругою пішла на шоу, де зустріла Валентино. Вона побачила, як стриптизер танцює на колінах її подруги, й захотіла бути наступною. Під час танцю Емілі дала свій номер телефону хлопцю і так почалося їхнє спілкування.

Якось дівчина проїхала 7 годин, щоб потрапити на шоу свого бойфренда. Зрештою ці стосунки призвели до шлюбу. Сьогодні Емілі займається домашніми справами, а Валентино продовжує будувати танцювальну кар'єру.

Подружжя бачиться дуже рідко, бо чоловік здебільшого проводить весь час на гастролях. Поки Емілі сидить вдома на вихідних, готує їжу й пере одяг, Валентино – гуляє та спить з іншими жінками.

Він може робити все, що забажає, доки розповідає мені про це,

– пояснила Емілі.

Ба більше, жінка вважає, що було б несправедливо обмежувати чоловіка у сексі з іншими, оскільки дружину він бачить дуже рідко. Для Емілі абсолютно нормально ходити на шоу коханого й бачити, як він танцює на колінах в інших жінок. Дружина навіть пере костюми свого чоловіка-стриптизера. Вона каже, що готова приймати все, що робить Валентино щасливим.

Однак коментатори таких стосунків не зрозуміли. Користувачі мережі зауважили, що Валентино отримує всю вигоду у цих стосунках, а такий шлюб довго не протягне. Ймовірно, Емілі боїться втратити чоловіка, а тому дозволяє йому геть усе.