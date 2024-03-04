"В моем мире все осуществляется", – жена миллионера

Кралова родом из Латвии, но сейчас живет в Дубае. Она осуществила свою мечту и вышла замуж за богатого мужчину. Теперь девушка рассказывает другим, где найти бойфренда-миллионера.

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Тикток Краловой – сплошные кадры роскоши, дорогих вещей, мишленовских ресторанов и путешествий. Ее муж якобы владеет парфюмерной империей мирового класса. София говорит, что любимый установил для нее правила, которых она должна придерживаться, – никакой готовки и уборки. Мол, это работа для прислуги.

Смотрите видео из жизни жены миллионера:

Женщина хвастается, что никогда не тратит собственные деньги, а пользуется исключительно кредитной карточкой мужа. Кроме того, он не позволяет ей водить авто, поэтому София ездит только с водителем. Макияж женщина также делает исключительно у профессионалов, то есть – никакой самодеятельности.

Софии нравится жить по таким правилам, поэтому она не жалуется.

Я живу в своем собственном проявленном мире мечты, где все, чего я хочу, сбывается,

– сказала женщина.

В одном из видео Кралова посоветовала женщинам никогда не встречаться с бедными мужчинами и назвала места, где можно познакомиться с миллионерами. Мол, стоит посещать дорогие курорты, спа и бизнес-конференции.

Жена миллионера советует девушкам никогда не встречаться с бедными мужчинами: видео

Правда, пользователи тиктоку негативно отреагировали на такие советы Софии. Они обвинили женщину в том, что ее интересуют только деньги:

"Так мы возвращаемся на 100 лет назад и снова зависим от зарплаты мужа?";

"Взаимоотношения не связаны только с деньгами – быть с кем-то, кто небогат, но упорно работает для достижения своих целей, не означает снижать свои стандарты";

"Такие женщины, как ты, – поверхностные, они всегда думают только о материальных объектах";

"Ты вышла замуж за богатого, но ты не богата. Эти вещи быстро меняются".

Но на самом деле были и те, что поддержали девушку и заметили, что также хочет быть с богатым мужчиной.