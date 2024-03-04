"У моєму світі все здійснюється", – дружина мільйонера

Кралова родом з Латвії, але зараз живе у Дубаї. Вона здійснила свою мрію й одружилася з багатим чоловіком. Тепер дівчина розповідає іншим, де знайти бойфренда-мільйонера.

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Тікток Кралової – суцільні кадри розкоші, дорогих речей, мішленіських ресторанів та подорожей. Її чоловік нібито володіє парфумерною імперією світового класу. Софія каже, що коханий встановив для неї правила, яких вона має дотримуватися, – ніякого готування та прибирання. Мовляв, це робота для прислуги.

Дивіться відео з життя дружини мільйонера:

Жінка хвалиться, що ніколи не витрачає власні гроші, а користується виключно кредитною карткою чоловіка. Крім того, він не дозволяє їй водити авто, тому Софія їздить лише з водієм. Макіяж жінка також робить виключно у професіоналів, тобто – жодної самодіяльності.

Софії подобається жити за такими правилами, тому вона не скаржиться.

Я живу у своєму власному проявленому світі мрій, де все, чого я хочу, збувається,

– сказала жінка.

В одному з відео Кралова порадила жінкам ніколи не зустрічатися з бідними чоловіками й назвала місця, де можна познайомитися з мільйонерами. Мовляв, варто відвідувати дорогі курорти, спа та бізнес-конференції.

Дружина мільйонера радить дівчатам ніколи не зустрічатися з бідними чоловіками: відео

Щоправда, користувачі тіктоку негативно відреагували на такі поради Софії. Вони звинуватили жінку у тому, що її цікавлять лише гроші:

"То ж ми повертаємося на 100 років назад і знову залежимо від зарплати чоловіка?";

"Взаємовідносини не пов'язані лише з грошима – бути з кимось, хто небагатий, але наполегливо працює для досягнення своїх цілей, не означає знижувати свої стандарти";

"Такі жінки, як ти, такі поверхневі, вони завжди думають лише про матеріальні об'єкти";

"Ти вийшла заміж за багатого, але ти не багата. Ці речі швидко змінюються".

Але насправді були й ті, що підтримали дівчину й зауважили, що також хочуть бути з багатим чоловіком.