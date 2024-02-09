Китайский гороскоп на год Дракона: какие 3 знака будут иметь много тайн от партнера

В год Дракона три знака китайского гороскопа будут иметь много тайн от партнеров. Интересно, что эти секреты могут разрушить отношения.

Кролик (Кот), Змея и Собака – эти знаки восточного гороскопа будут многое скрывать от любимых. Впрочем, секреты одного из них уже вскоре могут быть раскрыты.

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Кролик (Кот)

В год Дракона эти люди будут иметь секреты от партнеров. Они будут стараться не обманывать, впрочем, не будут договаривать. До последнего будут держать тайны в себе, боясь, что правда может разрушить отношения.

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Собака

Рожденные в год Собаки будут очень много скрывать от своих партнеров. 2024 будет полным тайн. Впрочем, правда может всплыть наружу совершенно неожиданно.

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Змея

У Змеи будет очень много секретов. Эти тайны будут донимать их. Впрочем, признаться равно потерять любимого человека. Поэтому эти люди будут держаться изо всех сил.

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