Невеста в отчаянии: вор украл свадебное платье за 2 тысячи долларов
Источник:Redwood City Police Department
Свадьба невесты из США под угрозой. А все потому, что неизвестный мужчина украл с ее крыльца коробку, в которой лежало свадебное платье.
Невеста решила заказать свадебное платье в интернете. Курьер оставил особый пакет на крыльце ее дома.
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Однако женщина даже не успела примерить наряд. Она заплатила за платье 2 тысячи долларов, но его украли. Вечером 11 апреля к дому невесты подошел неизвестный мужчина и забрал пакет, в котором лежало платье. Невеста в отчаянии немедленно обратилась в полицию.
Сейчас правоохранители пытаются разыскать вора.
Вор похитил свадебное платье: видео
Надеемся, что полиция разыщет украденное платье и свадьбе ничего не помешает.
Инциденты со свадебными платьями
- Таня Волш из Канады выплакала все глаза, когда поняла, что отец случайно пожертвовал ее свадебное платье на благотворительность. Это платье невесте перед смертью выбрала мама. Таня хотела сохранить наряд, чтобы в будущем его могла примерить ее дочь. К счастью, ее сообщение в фейсбуке увидела волонтер, которая нашла платье. Она вернула дорогой сердцу наряд владелице.
- В Австралии другая невеста потеряла свое свадебное платье, потому что муж забыл положить его в багажник. Коробка с платьем осталась лежать на крыше автомобиля, когда пара начала движение. Платье вылетело по дороге, а найти его так и не смогли. Невеста не очень расстроилась, потому что до свадьбы еще есть достаточно времени и она может приобрести новое.