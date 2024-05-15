На онлайн-форуме женщины анонимно поделились вещами в доме мужчин, которые являются для них "зелеными флагами".

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Растения, полотенца и чистота

Чаще всего женщины называли наличие чистых полотенец для рук и лица, а также мыла для рук. В общем чистота в ванной и туалете очень важна для того, чтобы произвести приятное впечатление.

Еще один весомый "зеленый флаг" – растения и домашние любимцы. Они означают, что мужчина ответственный и умеет заботиться о других.

Растениям нужен уход, ведь они живые. Наличие одного или многих свидетельствует о том, что мужчина умеет за ними ухаживать,

– написала одна женщина.

В то же время, если домашние животные мужчины неухоженные, то это наоборот является "красным флагом". Некоторые женщины даже обращают внимание на характер животных, ведь считают, что это может рассказать и о хозяине.

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Чистота на кухне и чистая посуда также важны. Некоторые из женщин называли "зеленым флагом" наличие в доме предметов, которые демонстрируют хобби мужчины.

Когда я впервые зашла в квартиру своего будущего мужа, я сразу заметила, что он поставил в рамки фотографии своей семьи и даже своих котов. Это был "зеленый флаг",

– рассказала другая женщина.

Итак, секрет, как завоевать сердце женщины прост – чистота в доме, наличие полотенец, предметов хобби и домашние любимцы или вазоны.