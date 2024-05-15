На онлайн-форумі жінки анонімно поділилися речами в помешканні чоловіків, які є для них "зеленими прапорцями".

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Рослини, рушники і чистота

Найчастіше жінки називали наявність чистих рушників для рук та обличчя, а також мила для рук. Загалом чистота у ванній та туалеті дуже важлива для того, щоб справити приємне враження.

Ще один вагомий "зелений прапорець" – рослини та домашні улюбленці. Вони означають, що чоловік відповідальний і вміє дбати про інших.

Рослинам потрібен догляд, адже вони живі. Наявність однієї чи багатьох свідчить про те, що чоловік вміє за ними доглядати,

– написала одна жінка.

Водночас, якщо домашні тварини чоловіка недоглянуті, то це навпаки є "червоним прапорцем". Деякі жінки навіть звертають увагу на характер тварин, адже вважають, що це може розповісти і про господаря.

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Чистота на кухні та чистий посуд також важливі. Дехто з жінок називав "зеленим прапорцем" наявність у будинку предметів, які демонструють хобі чоловіка.

Коли я вперше зайшла у квартиру свого майбутнього чоловіка, я відразу помітила, що він поставив в рамки фотографії своєї сім'ї і навіть своїх котів. Це був "зелений прапор",

– розповіла інша жінка.

Отож, секрет, як завоювати серце жінки простий – чистота в будинку, наявність рушників, предметів хобі та домашні улюбленці або вазони.