Чувства между Чжоу и Ян вспыхнули много лет назад. Тогда они оба были студентами одного из самых престижных вузов Китая – Пекинского университета.

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Пронесли свою любовь сквозь годы

Ян – была первой женщиной, в которую влюбился Чжоу. Хотя их чувства и были сильными, но каждый из них пошел собственным путем. Чжоу женился и даже открыл среднюю школу в родном городе. Мужчина работал директором учебного заведения и посвятил свою жизнь сфере образования. У Ян также была собственная семья.

Но когда жена Чжоу и муж Ян умерли, бывшие влюбленные снова встретились. Хотя прошло около 60 лет с их последней встречи, но сердца мужчины и женщины были открыты к первой любви. Чжоу и Ян очень счастливы, что снова вместе. Пара решила на этот раз не упускать свой шанс и пожениться. Влюбленные хотят провести оставшиеся дни своей жизни вместе.



Пара воссоединилась после 60 лет разлуки / Скриншот с видео

Свадьба, по китайским меркам, была простой. На празднование пригласили родственников и друзей, которые поместились за тремя столами.

Смотрите видео со свадьбы пожилой пары:

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На свадебном видео заметно, что молодожены очень счастливы. Невеста весело танцевала, а жених наблюдал за своей возлюбленной. Ролик с их свадьбы уже стал вирусным в Китае, пользователи сети поздравляют молодоженов и желают им счастливой супружеской жизни.